مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة حول فلسطين هذا الثلاثاء

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين. برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الجاري.

أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أنّ وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي. سيلقي كلمة دولة فلسطين خلال الجلسة.

ومن المزمع أن يلتقي على هامشها مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش. ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، كسابا كوروسي، ومع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ويأتي انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، غدا، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين وعلى المسجد الأقصى المبارك. اذ اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين، باحات المسجد، بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني. إلى جانب الاعتداء على مصلى باب الرحمة، وقطع أسلاك الكهرباء عنه. للمرة الثانية على التوالي ومنع حراس الأقصى من الدخول إليه.

وكثف المستوطنون من اقتحامهم للمسجد المبارك منذ الصباح على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسًا تلمودية عند أبوابه. وفي الساحات، فيما انتشرت قوات الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه. ودققت في بطاقات الفلسطينيين الشخصية وضيّقت على الوافدين إليه.