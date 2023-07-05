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مجلس الأمن القومي الروسي: إنهاء الحرب إما باتفاقية سلام أو السلاح النووي

بقلم نسرين محفوف
مجلس الأمن القومي الروسي: إنهاء الحرب إما باتفاقية سلام أو السلاح النووي
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء. أن إنهاء أي حرب بسرعة ممكن من خلال أحد خيارين؛ إما عقد اتفاقية سلام، أو استخدام الأسلحة النووية.

وقال ميدفيديف “يمكن إنهاء أي حـرب بسرعة إما بتوقيع اتفاق سلام. أو كما فعلت الولايات المتحدة عام 1945 حين استخدمت الأسلحة النـووية”.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي “إذا توقفت الولايات المتحدة وأتباعها عن إمداد كييف بالسلاح. فانتهاء العملية العــ..ـسكرية سيتم في غضون بضعة أشهر”.

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