مجلس الأمن يجتمع الإثنين لبحث الوضع الإنساني في سوريا

افادت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن مجلس الدولي يعتزم الإثنين القادم، عقد جلسته الرابعة لهذا الشهر

من أجل بحث الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في سوريا.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية عن البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة قولها ، أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين

سيقدم تقريرا حول سوريا، بناء على طلب من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وبيرو والدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وكان مجلس الأمن عقد أمس الجمعة، اجتماعا بمشاركة المبعوت الخاص للأمين للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي مستورا

تحدث فيه عن الوضع الإنساني في سوريا وجهوده لاستئناف العملية السياسية .