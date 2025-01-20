مجلس الأمن يدعو لضمان السلام والكرامة لشعوب الشرق الأوسط

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسته الجزائر، على أهمية ضمان خروج شعوب الشرق الأوسط من مرحلة التحولات والاضطرابات بسلام وكرامة.

وأعرب الأمين العام في كلمته، عن تقديره للرئاسة الجزائرية وأكد التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان في هذه المرحلة الحرجة.

وأشارت إلى لقائه مع القيادة اللبنانية وأسرة الأمم المتحدة، حيث أبدى تفاؤله ببدء “فجر جديد” في لبنان.

ودعى إلى تشكيل حكومة شاملة قادرة على ضمان الأمن والاستقرار لجميع المواطنين.

كما سلط الضوء على جهود بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) في جنوب لبنان.

مشيدا بدور الجنود والضباط في وقف الأعمال العدائية. وأكد أن دعم المجتمع الدولي للبنان يبقى ضرورة ملحة لضمان تنفيذ الاتفاقات الدولية وعودة الحياة الطبيعية إلى الجنوب اللبناني.

هذا وترأست الجزائر اليوم، اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

كما دعا عطاف وزيرة الدولة للشؤون الخارجية لدولة فلسطين ذات المركز المراقب للمشاركة في الجلسة.

وقدم بدوره، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحاطة حول الوضع في الشرق الأوسط.