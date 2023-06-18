مجلس الأمن يشيد بدور الجزائر في تسوية الأزمة بمالي

أشاد مجلس الأمن الأممي بالإجماع، بدور الجزائر الريادي، بصفتها رئيسة الوساطة الدولية، لالتزامها المستمر إلى جانب الماليين على نهج استعادة الاستقرار في بلدهم.

وأكد أعضاء المجلس، دون استثناء، خلال اجتماعه الأخير حول مالي في نيويورك، على “محورية اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر (2015). في استعادة السلم الدائم في هذا البلد سيما في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ جمهورية مالي. التي تتميز بمواعيد انتخابية مهمة. من شأنها السماح بعودة النظام الدستوري في هذا البلد و المقررة في الثلاثي الأول من سنة 2024”.

و أشاد أعضاء المجلس ب “صلابة واتساق اتفاق الجزائر الذي سمح بالحفاظ على وقف إطلاق النار بين الأطراف المالية. وذلك لمدة ثماني سنوات متتالية”.

ودعا أعضاء المجلس الأطراف المالية إلى”ضرورة التطبيق الجاد والكامل لاتفاق الجزائر الذي يظل حجر الأساس. من أجل سلام واستقرار دائمين في مالي. والذي أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى سيما في سياق المرحلة الانتقالية هذه”.

كما نوه هؤلاء “بالجهود المتواصلة للوساطة الدولية الدؤوبة بقيادة الجزائر. والرامية إلى الحفاظ على التزام الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر. سيما من خلال الاقتراحات الأخيرة التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المالية”.