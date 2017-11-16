مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة لجنة التحقيق في كيميائي سوريا

صرح دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم الخميس،على مسودتي القرارين الروسي والأمريكي، لتمديد التحقيق في استعمال الكيمائي في سوريا.

وينتهي منتصف ليل الخميس، التفويض الممنوح للجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وحمّلت اللجنة الحكومة السورية مسؤولية استخدام غاز السارين في هجوم الرابع من أفريل الذي خلف خسائر بشرية كبيرة.

إلا أن الخلاف حول هذا التفويض ما زال مستمرا بين الولايات المتحدة وروسيا، فواشنطن تريد تمديده من دون أي تعديل.

غير أن موسكو تشترط إعادة النظر في مهام لجنة التحقيق وتشكيلتها قبل تمديد فترة تفويضها.

وأضافت المصادر الدبلوماسية أن التصويت على مشروع القرار الأمريكي سيتم في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

ثم يليه فورا التصويت على مشروع القرار الروسي.