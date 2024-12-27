مجلس الأمن يعقد جلسة حول الوضع في سوريا

يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، الوضع في سوريا في جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب من فرنسا وسلوفينيا.

وسيقدم جير بيدرسون، المبعوث الخاص إلى سوريا، إحاطة لأعضاء المجلس حول آخر التطورات في البلد.

هذا وكان مجلس الأمن الدولي، قد دعا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.

مشددًا على ضرورة تلبية هذه العملية لتطلعات جميع السوريين وتمكينهم من تحديد مستقبلهم بطريقة سلمية وديمقراطية.

وقد أشار المجلس في بيان صادر عن أعضائه الخمسة عشر إلى أهمية أن تضمن العملية السياسية حقوق الشعب السوري في تقرير مستقبله.

كما أكد أعضاء مجلس الأمن على التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. داعين جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.

هذا وأسقطت الفصائل السورية نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر من العام الجاري. وكلّفت المهندس محمد البشير، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.