مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء الغربية عاما اضافيا

مدد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” عاما إضافيا، وذلك حتى 31 أكتوبر 2024.

وحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد صوت لهذا التمديد 13 عضوا فيما امتنع عضوين عن التصويت.

وأوضح المصدر نفسه، أن نص القرار الجديد شدد على الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.

ومن جهتهم أعرب أعضاء المجلس من خلال القرار عن دعمهم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل عملية المفاوضات من أجل تحقيق حل لمسألة الصحراء الغربية، بالبناء على التقدم المحرز وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق.