مجلس الدولة يوقف كل النشاطات ذات الطابع القضائي مؤقتا

فعل مجلس الدولة جملة من الترتيبات، بناء على تعليمة الوزير الأول لتنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا للحيلولة دون انتشاره.

وأوضح بيان لمجلس الدولة اليوم الاربعاء أنه بناء على تعليمة الوزير الأول الرامية الى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره، وحرصا منا على سلامة مستخدمي مجلس الدولة من جهة وإعفاء موظفي العدالة من مساعدي القضاء ومتقاضين من التنقل الى مقر المجلس الدولة من جهة أخرى, فقد تقرر تفعيل جملة من الترتيبات.

وأضاف البيان أن هذه الترتيبات تتمثل في توقيف كل الأعمال ذات الطابع القضائي على مستوى أمانة الضبط، الا ما تعلق منها بتسجيل الدعاوي وتقديم المذكرات، لارتباطها بآجال معينة وكذا ايداع تقارير الخبرة، استمرار انعقاد الجلسات بالحضور الحصري للمحامين دون الأطراف والاكتفاء بالاطلاع على مآل القضايا عبر الأنترنت من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

كما خصصت مصالح مجلس الدولة ارقام هواتف و فاكس للتواصل الى جانب رقم البريد الالكتروني: [email protected]