مجلس العموم البريطاني يصوت ضد إتفاقية “بريكست” للمرة الثالثة

صوت مجلس العموم البريطاني للمرة الثالثة تواليا ضد اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الإتحاد الأروبي.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية على موقعها الإلكتروني أن 344 نائبا صوتوا ضد الاتفاق مقابل 286 نائبا أيده بفارق 58 صوتا.

ورفض النواب في جلسة طارئة أقيمت اليوم الجمعة، الإتفاق الذي تم التفاوض عليه مع قادة الاتحاد الأوروبي أواخر عام 2018.

وقد سبق أن رفض المجلس الإتفاق مرتين في شهر جانفي وفي منتصف مارس الجاري.

وقد عرض قادة الاتحاد الأوروبي على بريطانيا الأسبوع الماضي تمديد مهلة “بريكست” حتى 22 ماي القادم.

لكن شرط أن يصوت البرلمان على الاتفاق قبل نهاية اليوم الجمعة وهو التاريخ المحدد في الأصل لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

للإشارة، إتفاقية بريكست تهدف إلى ضمان انسحاب بريطانيا من تكتل الإتحاد الأروبي بشكل منظم وتحديد فترة انتقالية للجانبين للتكيف مع الانفصال.