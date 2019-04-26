مجلس المحاسبة ينظم ندوة صحفية في 5 ماي للكشف عن برامجه

سينظم مجلس المحاسبة خلال شهر جوان القادم يوما مفتوحا حول مختلف هياكله ومهامه الذي تتعلق برقابة تسيير المال العام .

وستشكل هذه الأبواب المفتوحة فرصة للجمهور والخبراء والمهنين للتعرف على هياكل هذه المؤسسة، حسبما علم من ذات الهيئة.

و كذا مختلف المهام المنوطة به والأهداف التي يرنو إليها، يضيف ذات المصدر .

وسيسبق هذه التظاهرة،تنظيم ندوة صحفية تنظم يوم 5 ماي القادم بمقر المجلس لإطلاع الإعلام والرأي العام على برامج مجلس المحاسبة

السنوية للرقابة وكذا تقييم تنفيذ تلك البرامج وكل الإنجازات التي حققها خلال العشر السنوات الأخيرة

في سبيل تكوين القضاة من أجل تحديث الطرق و الأدوات الرقابية، حسب ماأوضح ذات المصدر.

يذكرأن مجلس المحاسبة قد تعزز بتسعة غرف إقليمية التي تقوم بمراقبة ميزانيات الجماعات المحلية بطريقة فعالة لضمان خلوها من الغش.

وتعد المهمة الأساسية لمجلس المحاسبة هي رقابة إستعمال المال العام عن طريق مراقبة مختلف الميزانيات التي تمنح للإدارات.