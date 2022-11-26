مجلس المحاسبة: 5 مجمعات عمومية فقط تحقق أرباحا للدولة

بينت التدقيقات في إطار عملية الرقابة السنوية التي قام بها قضاة مجلس المحاسبة، والتي شملت القطاع العمومي التجاري، أن الأداء الاقتصادي والمالي لهذا القطاع، ضعيف بالرغم من الدعم المالي المعتبر الذي تقدمه الدولة من خلال عمليات التطهير المالي وبرامج العصرنة والتطوير.

وكشف تقرير مجلس المحاسبة أن قطاع المجمعات العمومية تشوبه المردودية جد المنخفضة والمساهمة الضعيفة للقيمة المضافة في تشكيل الناتج المحلي الخام والمدوية المفرطة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وضعف ربحية الأموال المستثمرة من طرف الدولة.

وذكر التقرير أن عددا محدودا من المجمعات العمومية المتمثلة تمكنت من تحقيق أرباح، وتتمثل تلك المجمعات في “سوناطراك”، “وصيدال” و”جيكا” و”كوسيدار” و”ساربو ومدار “صناعة زراعية”.

وبحسب مضمون التقرير السنوي للمجلس الخاص بسنة 2022، فإن هذه الوضعية تعكس عدم فعالية الأنظمة المتعاقبة لتسيير والإشراف على القطاع العمومي والتجاري التي تم وضعها لضمان متابعة الأموال العمومية المستثمرة من طرف الدولة، والمشوبة بعدة نقائص ونقاط ضعف.

وترتب عن ذلك ضعف تجاوب المعلومة الاقتصادية والمالية حول القطاع العمومي التجاري، والتي هي في الأصل غير شاملة وغير مرسلة إلى هيئة الإشراف والتسيير الإستراتيجي الأساسية والمتمثلة في مجلس مساهمات الدولة، من خلال أمانتها التقنية.

بالإضافة إلى عدم التنسيق بين مختلف الهيئات المكونة للنظام وغياب إطار محاسبي موحد وملائم كفيل بضمان تسجيل التدفقات المتعلقة برؤؤس الأموال التجارية للدولة وتجميع شامل للمعطيات المتعلقة بها. وكذا الصعوبات في تنفيذ برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية.