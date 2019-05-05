مجلس النواب الأمريكي يحذر من عدم قبول ترامب “تسليم السلطة” في حالة خسارته

حذرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، من أنها تخشى عدم قبول الرئيس دونالد ترامب، بتسليم السلطة في سنة 2020، إذا ما خسر الانتخابات الرئاسية المرتقبة بفارق ضئيل.

وذلك أمام منافسه الديمقراطي المحتمل إلا إذا خسر بفارق كبير، وفق ما نقلته صحيفة “ذاتايمز” الأمريكية.

وأوضحت بيلوسي أنه من الضروري أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية محصنة ضد هذا الأمر.

مضيفة أن ترامب كان سيسعى إلى الإرباك، في سنة 2018، لولا فوز الديمقراطيين بأغلبية مهمة في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي.

في حين نصحت بيلوسي الديمقراطيين، بعدم السعي إلى عزل ترامب بسبب تقرير روبرت مولر بشأن التواطؤ المحتمل مع الروس، وصرحت بأن ترامب لا يستحق العزل.