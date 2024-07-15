مجلس الوزراء: استحداث مؤسسة كُبرى لتسيير محطات تحلية مياه البحر

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة مضاعفة الوتيرة، لإنهاء إنجاز محطات تحلية مياه البحر.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بضرورة استغلال هذه المشاريع الكبرى قيد الإنجاز لدمج الكفاءات الجزائرية، خاصة الشبانية منها.

وفي هذا الإطار، أمر رئيس الجمهورية بتشجيع المصنّعين المحليين للتجهيزات والعتاد والأجزاء الميكانيكية وقطع الغيار المُكوّنة لمحطات تحلية مياه البحر، والتقدم أكثر في هذا التخصص، تحقيقا للتحكم الواسع في تقنياته وتجهيزاته.

كما وجّه الرئيس الحكومة باستحداث مؤسسة كُبرى، تتولى الإشراف وتسيير كل هذه المحطات المنجزة على طول سواحلنا.