مجلس الوزراء.. الوصول إلى مليون مؤسسة مصغرة سنة 2024

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء اليوم توجيهات لتحسين قطاع المؤسسات المصغرة وتشغيل الشباب للوصول إلى مليون مؤسسة مصغرة سنة 2024 .

إنشاء مناطق نشاطات اقتصادية لفائدة المؤسسات المصغرة

وأمر الرئيس تبون بالابتعاد عن النظرة الاجتماعية الصرفة لمكانة المؤسسات المصغرة في بناء نسيج اقتصادي جديد وإيلائِها أهمية وبعدا اقتصاديا بالتركيز على إنشاء مناطق نشاطات اقتصادية لفائدة المؤسسات المصغرة تضم مختلف المهن والحرف.

ومرافقة وتوجيه مؤسسات “أونساج” التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل ومساعدتها في الاندماج الاقتصادي.

والإعتماد على مكاتب الدراسات الجهوية في إنشاء المؤسسات المصغرة وإعطائُها فرصة الولوج لسوق العمل.

وإعادة ضبط وتحديد المؤسسات المصغرة وفق احتياجات النظرة الاقتصادية الجديدة وتوسيع مجال مشاركة المرأة بفعالية أكثر في عالم المقاولاتية.

وتفعيل التنسيق بين المؤسسات المصغرة والناشئة لتحقيق جدوى اقتصادية تساهم في بناء أرضية اقتصادية صلبة تلبي طموح الوصول سنة 2024 إلى مليون مؤسسة مصغرة قادرة على المساهمة في خلق الثروة الوطنية وتشغيل اليد العاملة الشبانية المؤهلة والمكونة.