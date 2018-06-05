مجلس الوزراء يصادق على ثلاث مراسيم رئاسية متعلقة بالمحروقات 

تمت اليوم الثلاثاء المصادقة على ثلاث مراسيم رئاسية خاصة بإستكشاف وإستغلال المحروقات، خلال إجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ويتعلق الامر بالعقد الخاص باستغلال المحروقات على مستوى المحيط المسمى ” تيميمون كتل 325 أ و 329″.

والمبرم بين المجموعة المتكونة من سوناطراك وتوتال الجزائر، وسيبسا الجزائر، ووكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النافت

كما صادق مجلس الوزراء على ملحق للعقد الذي يربط مجمع سوناطراك والشركة الاسبانية “سيبسا”.

وهذا من اجل استغلال المحيط المسمى”رود يعقوب، كتل406 أ” وذلك بغرض تمديد استغلال المحيط المعني لمدة36 شهرا على اقصى تقدير.

وأيضا تمت المصادقة كما تمت المصادقة على ملحق للعقد المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات من جهة

وكذا سوناطراك وشركائها المتمثلين في ” دراغون اويل و اينال” من جهة اخرى .

ويتعلق هذا العقد بتحويل كلي وبشكل مجاني من طرف اينال الى دراغون اويل لحقوقها في المحيط .

والمسمى “تينهرت شمال كتل 235ب و244 و232 ب “، بينما يحتفظ مجمع سوناطراك على الاغلبية ب 51 بالمئة.