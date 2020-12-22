مجلس قضاء البيض ينطق بالأحكام في حق 12 متهما في حادثة انفجار الغاز

أيد صباح اليوم الثلاثاء مجلس قضاء البيض الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة البيض شهر أكتوبر المنصرم في حق بعض المتهمين في التسبب في انفجار قناة الغاز.

وقد تم تأييد الحكم في حق كل المقاول صاحب ورشة أشغال حفر تهيئة قنوات الصرف الصحي وسائق آلة الحفر بـ 3 سنوات حبس نافذة.

كما نطق المجلس بحكم سنة واحدة حبس نافذ في حق كل من مسير الأشغال بذات الورشة وعضو منتخب بالمجلس البلدي لبلدية البيض.

وتم الحكم بسنة سجن غير نافذة في حق مهندس مناوبة بشركة سونلغاز بالاضافة إلى النطق بذات العقوبة في حق مهندس بالموارد المائية بعدما أسندت لهما مهمة متابعة المشروع.

واستفاد 6 آخرين من بين المتهميين في قضية انفجار البيض من حكم البراءة ويتعلق الأمر بكل من عضو منتخب ببلدية البيض، إطار بإتصالات الجزائر .

كما استفاد من البراءة أيضاء اطار بالوحدة الجزائرية للمياه ومهندس صاحب مكتب دراسات بالإضافة إلى مهندس بالهيئة الوطنية لمراقبة أشغال الري وإطار بالموارد المائية.

هذا وقد خلف حادث إنفجار أنبوب الغاز بالبيض 6 وفيات وحوالي 18 جريح بالإضافة إلى انهيار كلي لمسكنين..

وتجدر الإشارة إلى ان حادثة إنفجار أنبوب الغاز وقع في العاشر من شهر أكتوبر 2020 بحي أولاد يحي 2 بطريق الرقاصة.