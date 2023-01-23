مجلس قضاء الجزائر يؤيد الاحكام في قضية الاخوة سريج مع مصادرة جميع ممتلكاتهم

أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد. بسيدي امحمد برئاسة القاضي زويش سهيلة في ملف رجل الاعمال سريج جمال. رفقة اخوته والتي قضت بإدانة سريج جمال بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.

وتمت إدانة اخوته كل من (س.ط) ،و( س.م) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. مع حكما يقضي بمصادرة ممتلكاتهم العقارية و المنقولة و الحسابات البنكية.

و جاءت هذه الاحكام بعد ان وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي الاستفاذة من سلطة. و ثاتير اعوان الدولة و تبديد أموال عمومية و استعمالها على نحو غير شرعي لصالح كيان اخر. جنح تبييض الأموال و العائدات الاجرامية بغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير مشروع على سبيل الاعتياد في جماعة اجرامية.

كما قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر بإلزام المتهمين بأن يدفعو مبلغ 1400 مليار سنتيم للخزينة العمومية عما اصابها من ضرر .

ملف قضية الحال تعود بعد قيام المتهمين بمعاملات عقارية بطريقة مخالفة للقانون مع إستفاذة جل الأعمال جمال سريج و اخوته من عدة استثمارات في مجال المقاولات بطريقة غير قانونية كبدت الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة .