مجلس قضاء العاصمة.. الافراج عن سائق “سيمي” المتسبب في حادث المرور بالمحمدية

وقعت الغرفة الجزائية السابعة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا موقوفة النفاذ،مع غرامة قدرها 50 ألف دينار في حق سائق شاحنة سيمي مرتكب حادث المرور بالمحمدية بالعاصمة

كما تم الحكم برد رخصة السياقة في حق المتهم الموقوف “م. محي الدين”،

وقضت نفس الهيئة القضائية بتبرئته من جنحة تعريض حياة الغير والسلامة الجسدية للخطر، لانتهاكه المعتمد للسلامة التي يفرضها القانون.

وسبق للنائب النائب العام خلال مداخلته، في جلسة سابقة أن التمس تطبيق القانون، معلقا على المتهم “انا نطلب تعطولو حقو”

وجاء مثول المتهم أمام هيئة المجلس استئنافا للحكم الابتدائي الصادر في حقه عن قاضي الدرجة الأولى بالدار البيضاء.

وتم الحكم عليه بمحكمة الدار البيضاء بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، مع تعليق رخصة السياقة لمدة عام.

عن جنحة تعريض حياة للغير برعونته وعدم احتياطه وجنحة المناورة ومحاولة الفرار من المسؤولية الجزائية والمدينة

وصرح المتهم خلال جلسة الاستئناف ،أن صاحب مركبة “بارتنار” ، كان يطارده بداية من مدينة الرويبة، وهو ما جعله يقود نصف المقطورة في حالة ذعر.

مضيفا أنه لم يشأ التوقف له، منتظرا حاجزا أمنيا لأجل التبليغ عن مطارده.

و في طريقه على مستوى حي زرهوني مختار بالمحمدية، تفاجأ بصاحب الدراجة النارية، تحت العجلة فهرب من الرواق الثاني إلى الرواق الاستعجال

وقال أنه لم يستعمل الإشارة، بسبب الاستعجال الذي كان عليه، مما تسبب في وقوع الحادث المروري لاصطدامه بسيارة من نوع ماروتي”.

و الجدير بالذكر،أن المتهم جرى توقيفه بتاريخ 25 فيفري المنصرم ،في اعقاب تسببه في حادث اصطدام مركبتين من نوع ‘”ماروتي” وأخرى تابعة لمصلحة الامن الوطني.

وخلال تقديمه في جلسة المثول الفوري صرح المتهم أمام القاضي أنه ارتكب الحادث المروري ،بسبب مضايقات تعرض لها من قبل صاحب مركبة من نوع “بغتناغ” منذ تواجده بمدينة الرويبة إلى غاية وقوع الحادث بحي “الموز”.

وأضاف المتهم أن صاحب المركبة استفزه بعد توقيفه مرتين في الطريق محاولا الاعتداء عليه بواسطة عصا خشبية “هراوة”.

وقال أنه سبه سبه وهدده بكلام غير لائق، ماجعله يكمل السير بنية التبليغ عنه عند أقرب حاجز امني.

الى ذلك اعتبر القاضي أن المتهم كان يقود مركبته برعونة ،ما تسبب في الحادث المروري الخطير، كاد ام يودي بحياة 5 أشخاص بينهم طفل ذو8سنوات.