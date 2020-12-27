مجلس قضاء العاصمة.. النطق بالأحكام في قضية كونيناف يوم 31 ديسمبر

أسدل مجلس قضاء العاصمة الستار، على سادس قضية ذات صلة بالفساد، طرحت على هيئته، المتعلقة بالاخوة كونيناف المتواجدبن رهن الحبس المؤقت.

وذلك بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد برفقة المدعو بن قدور الطاهر مسير مجمع كو جي سي.

فيما مثل باقي المتهمين في نفس القضية وفق إجراءات الاستدعاء المباشر بعد استفادتهم من الإفراج المؤقت.

وتمسك الاخوة رضا، وعبد القادر كريم وطارق نوة كونيناف، بالانكار القاطع لما نسب إليهم من تهم.

والمتعلقة بتبييض الأموال والتأثير على الأعوان وتبديد أموال عمومية.

بما فيه المتهم بن قدور الطاهر الذي بدت عليه علامات المرض نظرا لسنه المتقدم.

إلى ذلك رافعت هيئة الدفاع ليومين كاملين، لصالح موكليها مركزة على أدلة النفي لأجل تبرئة ساحة موكليها.

بحيث صبت طلبات هيئة الدفاع في طلب واحد ووحيد، وهو إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد ببراءة موكليهم.

خاصة الذين سلطت في حقهم عقوبات سالبة للحرية.

وكانت النيابة العامة، بعد غلق أبواب المناقشة وفتح أبواب المرافعة قد التمست بعد مرافعة مطولة عرضت فيها حيثيات القضية

منذ انطلاق التحقيق فيها، توقيع عقوبات السجن النافذ في حق جميع المتهمين تراوحت ما بين 3و18 سنة حبسا نافذا.

مع مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة وكل الأرصدة البنكية داخل وخارج الوطن.