مجلس قضاء العاصمة.. تأييد العقوبة في حق جمال شرفي ورفعها إلى عامين حبسا نافذا

قضى مجلس قضاء العاصمة، بتأييد الحكم المستأنف في حق المتهم الموقوف جمال شوفي ورفعها إلى عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج.

كما قضت ذات الهيئة القضائية بتأييد الدعوى المدنية ودفع مبلغ الكفالة المقدر ب200 الف دينار

وكان النائب العام قد التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم جمال شرفي الرئيس السابََق للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين.

ويواجه شرفي تهمة إختلاس ممتلكات في القطاع الخاص.

و تم إيداع المتهم الحبس المؤقت خلال جلسة محاكمته بمحكمة سيدي أمحمد من الجلسة.

وكان شرفي قد قام باختلاس مبلغ مالي من صندوق النقابة قدر بـ مليار و 200 مليون سنتيم،.

وقالم شرفي باختلاس المبلغ لشراء سيارة فاخرة بأموال النقابة من نوع رونج روفر، جعلته محل شبهة.

وحدثت الإختلاسات، خلال فترة تولي المعني منصب رئيسا للنقابة خلال الفترة 8 جويلية 2013 إلى غاية 18 ديسمبر 2015، بعدها سحبت منه الثقة خلال الدورة الإستثنائية المنعقدة بالشركة.

وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر، و ذلك من أجل معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه.

وقضى الحكم الابتدائي بإدانة شرفي بعام حبسا نافذا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2019.

وصرح شرفي أنه تم سحب الثقة منه بصفة غير قانونية كما تم تنصيب الأمين العام في مكانه.

كما أكد المتهم أثناء إستجوابه لقاضي الجلسة أنه لايوجد أي تحفظ من قبل محافظ الحسابات.

وبخصوص السيارة التي إشتراها من أموال النقابة، أكد المتهم أن المبلغ الذي إشتراها به هو من مستحقاته المالية.