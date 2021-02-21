مجلس قضاء العاصمة.. رفض طلب الافراج عن الناشط عارف مشاكرة

رفضت رئيس الغرفة الجزائية السادسة اليوم الاحد طلب الافراج الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم الموقوف عارف مشاكرة المحكوم عليه بعام عبسا نافذا

وقضت غرفة الاستئناف السادسة بمجلس قضاء العاصمة شهر ديسمبر المنصرم بتأييد الحكم المستأنف مع إضافة عقوبة تكميلية في حق المتهم

وتتمثل العقوبة التكميلية في منع مشاكرة من ممارسة نشاطه الإعلامي لمدة سنة تسري من تاريخ تنفيذ العقوبة في حقه

وتم إدانة عارف مشاكرة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها بـ50 ألف دينار، وهو الحكم الابتدائي الذي نطقت به محكمة بير مراد رايس شهر نوفمبر المنصرم.

وكان المتهم عارف مشاكرة قد أودع الحبس المؤقت بموجب أمر أصدره قاضي التحقيق بذات المحكمة عن تهم القذف وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.

منشورات مشاكرة راح ضحيتها مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية حاليا عبد اللطيف بلقايم، اثر منشور عرضه المتهم مشاكرة على صفحته الخاصة “فايسبوك”.