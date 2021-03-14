مجلس قضاء العاصمة.. محاكمة أويحيى وغول في قضية نهب العقار السياحي بسكيكدة

فتحت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد ، قضية نهب العقار بولاية سكيكدة.

القضية متابع فيها كل من رجل الاعمال محمد بن فسيح والوزير الأوّل السابق أحمد اويحيى وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغاني زعلان.

كما يتابع فيها أيضا عدد من ولاة سكيكدة السابقين واطارات بعدة مديريات تنفيذية بنفس الولاية.

هذه القضية أصدرت فيها محكمة سيدي أمحمد ، أحكاما قضائية تتراوح ما بين 7 و 3 سنوات حبسا في حق الوزير الأوّل الأسبق أحمد أويحيي، ووزيرين سابقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد الغاني زعلان.

الشروع في استجواب المتهمين والبداية بالمتهم الأول أحمد أويحيى

القاضي : اويحي انت منعم بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال ومنح مزايا غير مبررة؟

اويحىي : أنا متابع منذ سنة 2010 على اساس مراسلة مذمرة431 في 15 أكتوبر 2010 لأجل الدفاع عن العقار بالعاصمة.

أويحيى: أنا انكر ما نسب الي جملة وتفصيلا في بلدية زرالدة وقع تحايل في عقار من طرف مستثمر فلاحي.

القاضي: ما هو مضمون المذكرة قبل الشرح؟

أويحيى : وزير المالية طلبت مني تعليمات لما راسلته طلب مني مديرية أملاك الدولة لابد من استرجاع العقار فيما يتعلق بالامتياز العقاري.

القاضي: ما مضمون المذكرة تبين أن المذكرة مخالفة للنص التشريعي، وبموجبها تم توجيهها للولاة ؟

أويحيى: لم ترسل للولاة المذكرة طلبت من وزارة المالية تطبيق امرية 08/04، لأجل تقنين منح الامتياز العقاري للاملاك التابعة للدولة.

القاضي: انت عملت طلب لكن المذكرة أملاك البلدية لا تدخل في إطار مهامك؟

اويحي : اصبري نذكرك في 2011 تم تعديل حق الامتياز بسبب تحايل في الأراضي التابعة للبلديات.

القاضي: لكن البرلمان رفض مذكرتك اويحيى عل عملت مذكرة أخرى لإلغاء مذكرتك؟

اويحيى : التعليمة من 18 جويلية 2011، في القانون بصفة عامة لما تأتي مادة قانونية الأولى تلغى.

القاضي: إذن انت تنكر و تقول انت لا تتحمل من عمل بالمذكرة بعدك؟

اويحيى: الخبرة الخاصة ببلدية “فلفلة” لم تتطرق لمذكرتي ولا التي بعدها.

النيابة العامة : هل المذكرة التي أصدرتها مخالفة لأمر 04/08 ام لا؟

اويحيى : مخالفة انا اتفق معك لكن القضية حدثت في 2012، بعدها تم تعديل القانون اي قانون إذن خالفته.

النيابة : هل تكن تعلم أن المذكرة مخالفة لأمر؟

أيحيى: التعليمة جاءت بموحب تعديل قانوني، والمجلس الشعبي رفض تعليمة الحكومة؟

أويحيى: إذن كيف يتم متابعتي على قضية وقعت في سكيكدة اي علاقة سببية هذه؟

القاضي : فيه الناس استغلوا تلك المذكرة التي لم تقم بالغائها وبالتالي فتحت الأبواب للتصرف في أملاك الدولة؟

استجواب المتهم الموقوف الثاني بودربالي محمد والي ولاية سكيكدة خلال أكتوبر 2010 إلى أكتوبر 2013.

القاضي: انت متابع بجنح تبيديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة تعارض المصالح ومنح امتيازات غير مستحقة تبييض الأموال؟

المتهم بودربالي : انا أرفض كل التهم الموجهة إلي، خدمت الادارة العمومية 41 سنة لم أتعرض ابدا لاي مساءلة.

القاضي : قطعة فليفلة والحروش.، عزابة.. مساحتها 25 هكتار الأراضي اهملت رغم أنها تابعة للبلدية لكن منحتموها لمستثمر بدون وجه حق؟.

المتهم بودربالي : القطعة منحت له على أساس مستثمر كل ملف يدرس من طرف اللجنة الولائية

القاضي : القرار اتخذ في يومين؟

المتهم بودربالي :لاأبدا بل كان منذ سنة قبلا ،بعد دراسة معمقة والملف م إيداعه في 8 أوت

القاضي : الملف فيه شريك اجنبي؟.

المتهم بودربالي : لاأبدا مجرد تسمية لم تكن فيه عقد شراكة حقيقية.

القاضي :كيف الاسم فقط.؟ هل شراكة وهمية؟

المتهم بودربالي : لأجل تجسيدها مستقبلا اذا ما تم تجسيد فكرته لكن التعامل تم مع مستثمر جزائري بحت والمستثمر التركي كان مجرد مشروع مستقبلي.

المتهم بودربالي : أم دراسة المشروع من طرف اللجنة وكان فيه أكثر من 1000 مشروع

القاضي :هل استقبلت بن فيسح خارج اللجنة؟.

المتهم بودربالي : لا لم استقبله بل كان لأجل تقديم توضيحات.

القاضي : انت قلت تم منح الامتياز لمستثمر تركي لإنجاز مصنع الفولاذ؟

المتهم بودربالي : كان لديه 3سنوات لإنجاز مشروعه وانا كنت غادرت.

المتهم بودربالي : ما الهدف من الاستحواذ على قطع أرض في منطقة الشعبة.

القاضي :بالنسبة القطعة الأرضية ببلدية فليفلة هي تابعة للبلدية كانت مخصصة كغابة للاستجمام والبلدية صرفت عليها مليار ونصف وأنتم منحتم القطعة خارج النطاق.

المتهم بودربالي : بل كانت قطعة عليها تحفظ من قطاع السياحة.. اولا في الاجتماع نائب رئيس البلدية حضر وأعطى موافقته

القاضي : هو قال لم يمنحوني حق إبداء رأيه؟.

المتهم بودربالي : كل الاعضاء تبدي رأيها وليس فيه احد لا يبدي رأيه.

القاضي : لكن هذه الأرض ممنوع منحها لأي كان.

المتهم بودربالي : مدير الوكالة حاضر هنا وله حق التصرف فيه تعليمة منذ 1990.

القاضي :هو متهم وله حق التسيير وليس التصرف.

المتهم بودربالي :اذا حقيقة اعترض على قرار المنح لكنت اتخذت الإجراءات اللازمة.

القاضي :على اي اساس تنزعها من البلدية لفائدة شخص آخر؟

المتهم بودربالي : بل فيه مداولة.

القاضي : صهرك عليوان الم تكن تعلم منحه القطعة لأجل استفادتك منها؟

المتهم بودربالي : لم الاحظ اسمه في العقد ابدا نحن تعاملت مع الشركة وليس مع الأشخاص، مستحيل من عادتي اخذ او امنح امتياز في الولاية التي اشتغل بها .

القاضي : كيف ليس لديك معلومات عن املاكك هل لأنك تملك الكثير.

القاضي : وجدوا 9 حسابات تعود لك في التحقيق.

القاضي : وجدوا الأملاك التي تملك تفوق مداخيلك.

المتهم بودربالي : المسكن الزوجي يعود لزوجتي. هي أملاك زوجتي منذ القديم والمسكن الوحيد انا مستفيد منه من قبل كهبة.

النيابة العامة : العقارات التي منحتها في اي إطار؟

المتهم بودربالي : أرض عزابة في إطار قانون الاستثمار والثاني في إطار قانون تحويل أملاك البلدية لاملاك الدولة وفق تعليمة الداخلية.

النيابة : في إطار المذكرة التي تكلم عنها اويحيى.، هي مخالفة ؟

القاضي : كل الامتيازات التي منحت كانت من دون مقابل لا مصنع الفولاذ بدون توفير مناصب شغل لا شي تحقق؟

القاضي: 10 سنوات القطعة وهي بحوزة المستثمر وكل مر ظة تمنحوه التمديد، السياسة كانت معوجة هكذا جات من الفوق ولحقت لعندك؟

المتهم بودربالي : كان فيه عراقيل لذلك لم يتحقق شي

القاضي : لم تدرس مشروع الشركة؟

المتهم بودربالي : انا كان همي الوحيد توفير مناصب شغل.

النيابة : قلت في إطار الاستثمار منحتم الأراضي هل منحتهم قطع أخرى؟

المتهم : لم يكن هناك أي اعتراض من مصالح البلدية.

النيابة: في التصريح بالممتلكات تناقضت في تصريحاتك في السنوات كنت تقدر تصحح هكذا خالفت القانون

المتهم بودربالي : بل رفضت مخالفة تصريحاتي وفي التصريح الأول بالممتلكات أخطأت فقط

أويحي : هل الوالي عمل بالتعليمة التي أصدرتها؟

القاضي :هو قال أجاب انه لم تصله