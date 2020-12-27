مجلس قضاء العاصمة يؤيد الحكم المستأنف في حق عارف مشاكرة في قضية القذف

قضت غرفة الاستئناف السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد بتأييد الحكم المستأنف مع إضافة عقوبة تكميلية في حق الناشط عارف مشاكرة.

وتتمثل العقوبة التكميلية في منع مشاكرة من ممارسة نشاطه الإعلامي لمدة سنة تسري من تاريخ تنفيذ العقوبة في حق المتهم و مدير قناة ترو نيوز التي تبث على الواب المدعو

وتم إدانة عارف مشاكرة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها بـ50 ألف دينار، وهو الحكم الابتدائي الذي نطقت به محكمة بير مراد رايس شهر نوفمبر المنصرم.

وكان المتهم عارف مشاكرة قد أودع الحبس المؤقت بموجب أمر أصدره قاضي التحقيق بذات المحكمة عن تهم القذف وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.

منشورات مشاكرة راح ضحيتها مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية حاليا عبد اللطيف بلقايم، اثر منشور عرضه المتهم مشاكرة على صفحته الخاصة “فايسبوك”.

الضحية اعتبرها الضحية قذفا في سمعته ومساسا بشخصه.

والجدير بالذكر أن النيابة العامة التمست قبل اسبوع توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم خلال استئنافه الحكم ومثوله للمحاكمةمجددا بمجلس قضاء العاصمة.