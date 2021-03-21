مجلس قضاء العاصمة يرفض الإفراج عن جمال ولد عباس

رفضت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد طلبات الإفراج عن المتهم الموقوف جمال ولد عباس.

وتم رفض طلبات الإفراج التي تقدمت بها هيئة دفاعه مرفقة بضمانات، أمام هيئة المجلس، عقب إدانة موكلها بعقوبة سالبة للحرية نطقت بها المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد.

وتقضي العقوبة بادانته ب8 سنوات حبسا نافذا مع تسليط عقوبة تكميلية.

وكانت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، قضت بتأييد العقوبة في القضية في حق جميع المتهمين

مع توجيه اتهام جديد لجمال ولد عباس وهو اختلاس الأموال العمومية.

كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري، في حق السعيد بركات.

كما وقعت عقوبة بـ3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون كغرامة مالية.