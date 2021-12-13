مجلس قضاء العاصمة :23 متهما ضمن شبكة تهريب دولية للسيارات أمام المحكمة اليوم

تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، قضية التهريب الدولي للسيارات المتابع فيها 23 متهما شكلوا عصابة إجرامية، سنة 2010.

الجماعة الإجرامية كانت تنفذ أفعال إجرامية تتعلق بالسرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. لادراجها كملفات قاعدية للسيارات المهربة من الخارج ليتم بيعها بأرض الوطن.

وبرمجت القضية مجددا، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، في الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات. والتي تراوحت ما بين 18 شهرا وهو سنوات سجنا نافذا.

وحسب ملف القضية فإن الوقائع انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية معلومة مؤكدة. تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة. ثم تودع هذه الملفات ببلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية.

وقد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين، ليتبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة. كما أن تلك السيارات لم تسوّق من طرف وكالاتها و أن الملفات مزورة.

كما تبين في إطار التحريات أيضا أن 34 سيارة سرقت من دول أوروربية. فحسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للاعلام الآلي للجمارك فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا و لا بحرا إلى الجزائر.

و إنما هناك 7 سيارات فقط أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوزات سفر أجنبية.

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إلتماس 20 سنة سجنا نافذا في حق عصابة مختصة في سرقة المركبات

كما التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الإثنين، توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، في حق عصابة اجرامية مختصة في سرقة المركبات باقليم الرويبة والحميز بالعاصمة.

كما تضم العصابة 3 متهمين موقوفين ويتعلق الأمر بالمدعو “ع.وليد”، و”س.اسامة”، و”ب.يوسف”.

وكان المشتبه فيهم يستعملون سيارة مستأجرة من نوع ” كليو كومبيس” لتسهيل تنقلاتهم بين الأحياء.

كما جاء تفكيك خيوط القضية، على يد الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالدار البيضاء. عقب تحريات مكثفة، في أعقاب شكوى تلقتها فرقة الدرك الوطني بالرويبة، بتاربخ 6 جوان 2018.

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