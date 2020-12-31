مجلس قضاء تيبازة يؤيد الأحكام على”مدام مايا” وهامل

قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة بتأييد الحكم المستأنف على نشناش زوليخة المدعوة “مدام مايا” وابنتيها.

وأبقى قضاء تيبازة، الحكم القاضي بـ12 سنة و6 ملايين دينار على زوليخة نشناش شفيقة.

كما أيدت ذات الغرفة الجنائية، الحكم المستأنف في حق عبد الغني هامل.

وتم من جهة ثانية تخفيض عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمين زعلان عبد الغني، بـ8 سنوات حبسا نافذا، وغازي شفيع الى 18 شهرا حبسا نافذا.

وتم تخفيض العقوبة لكل من المتهمين قوجيل كريم وبن سمينة بلقاسم إلى عامين حبسا نافذا.

وجاءت الأحكام الصادرة في حق المتهمين كالآتي:

أحكام المتهمين في قضية “مدام مايا”

12 سنة حبسا نافذا و 6 مليون دج غرامة مالية في حق المتهمة نشناش زوليخة المدعوة “مايا” مع مصادرة جميع ممتلكاتها العقارية منها والمنقولة.

بلعاشي فرح 5 سنوات حبس نافذة و3 مليون دج غرامة مالية مع الامر بمصادرة جميع الممتلكات المنقولة منها والعقارية.

بلعاشي ايمان 5 سنوات حبس نافذة و3 مليون دج غرامة مالية مع الأمر بمصادرة جميع الممتلكات المنقولة منها والعقارية.

محمد الغازي 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.

عبد الغني زعلان تخفيض العقوبة إلى 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.

عبد الغني هامل 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.

بلعيد عبد الغني 7 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية.

يحياوي عمر 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية منها والمنقولة.

بن عيشة ميلود 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.

الغازي شفيع تخفيض العقوبة إلى 18شهرا حبسا نافذا نافذة و 500 الف غرامة مالية.

شريفي محمد 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مع الأمر بالقبض الدولي.

بن سمينة بلقاسم تخفيض العقوبة إلى عامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.

قوجيل كريم تخفيض العقوبة الى عامين حبسا نافذا ومليون نافذة.

بوطالب مصطفى5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.