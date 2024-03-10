مجمع أونيل: 561 طن إضافية من الحليب لـ 10 ولايات لتفادي التذبذب

كشف المدير العام بالنيابة للديوان المهني للحليب، بوزيان مختار، أن الديوان رفع من كمية إنتاج الحليب تحسبا لشهر رمضان.

وأضاف مختار خلال استماعه من قبل لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد، ان الديوان ينتج 21700 طن من الحليب شهريا. في إطار الخريطة الجديدة التي وضعت من قبل السلطات العليا للبلاد. والتي تنقسم 20961 طن من الحليب موجهة إلى الملبنات. قصد تحويلها وتعبئتها في أكياس 1 لتر وبيعها بسعر مقنن 25 دج. بالإضافة كذلك إلى 46 طن من الحليب الفوري كامل الدسم وتعبأته في ملبنة بودواو في أكياس 500 غ بسعر 180دج لتحقيق الاستقرار في السوق.

وأوضح المتحدث في ذات السياق، أنه ونظرا لتزايد الإستهلاك والطلب على الحليب وكذلك الطلبات المودعة من قبل الولاة تم تخصيص 561 طن ل 10 ولايات. مؤكدا ان الديوان لديه مخزون كاف من الحليب لصالح الملبنات لتفادي أي تذبذب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور