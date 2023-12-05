“مجمع إتصالات الجزائر” الراعي الحصري للنسخة الثانية من مؤتمر الشركات الناشئة الإفريقية

يعتز مجمع إتصالات الجزائر بصفته الراعي الحصري للنسخة الثانية من مؤتمر الشركات الناشئة الإفريقية. الذي سيعقد من 5 إلى 7 ديسمبر 2023 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، الجزائر العاصمة.

وسيشارك مجمع إتصالات الجزائر في هذه النسخة رفقة كافة شركاته الإقتصادية التابعة لحافظته. وذلك من خلال جناح خاص تم تجهيزه لهذه المناسبة.

تهدف هذه النسخة التي ستعقد تحت شعار “من الأفكار إلى التأثير” إلى تعزيز الجهود الحكومية الموجهة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الجزائر وعلى مستوى القارة الإفريقية. وكذا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال وتطوير المشاريع الناشئة. كونه أحد الأحداث الاقتصادية الهامة وواجهة متميّزة للإقتصاد الوطني. وسيجمع هذا الحدث عددا من أهم الشركات الوطنية في صورة مجمع إتصالات الجزائر.

من خلال رعايته لهذا الحدث، يؤكد مجمع إتصالات الجزائر مرة أخرى إلتزامه بتنفيذ وتعميم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على الصعيدين المحلي والدولي. والمساهمة الفعالة في الإستراتيجية الوطنية للعصرنة والرقمنة قصد ترقية وتعزيز الإقتصاد الوطني.