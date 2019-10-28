مجمع إيميتال يمون مشاريع وورشات سونلغاز بالتجهيزات والهياكل الحديدية

الوطني
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مجمع إيميتال يمون مشاريع وورشات سونلغاز بالتجهيزات والهياكل الحديدية
بقلم عبد الرحمن سالمي

سيمضي المجمع العمومي للحديد و الصلب”إيميتال”اتفاقية مع مجمع سونلغاز  تقضي بتموين إيميتال لكل مشاريع سونلغاز بالهياكل والتجهيزات والمنشآت الحديدية.

حسب بيان لمجمع سونلغاز تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه،  فإنه سيتم الإمضاء الإتفاقية غدا الثلاثاء بمقر مركز التكوين التابع لسونلغاز ببن عكنون بالجزائر العاصمة.

وتقضي هذه الاتفاقية بقيام مجمع إيميتال للحديد و الصلب بتموين سونلغاز بالتجهيزات الحديدية و الهياكل  لكل مشاريعها فضلا عن استرجاع النفايات الحديدية ورسكلتها وإجراء الدراسات  الخاصة بالمنشات الحديدية

وسيشرف على إمضاء الإتفاقية كل من الرئيس المدير العام لمجمع إيميتال طارق بوسلامة، الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص، بالإضافة إلى وزير الطاقة محمد عرقاب


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