مجمع النقل البحري الجزائري يقتني 6 بواخر خاصة بنقل الحبوب

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع النقل البحري الجزائري، عن عزم الأخير اقتناء 6 بواخر خاصة بنقل الحبوب.

وأوضح المدير العام لمجمع النقل البحري، اسماعيل العربي غمري، أن هذه البواخر من شأنها رفع حصة المجمع في هذا المجال الذي تسيطر عليه شركات أجنبية.

وأشار غمزي، إلى أن اقتناء ست بواخر خاصة بنقل الحبوب، يتبعه تسطير مشروع لشراء ناقلات الحاويات.

وقال المتحدث، أن المجمع لم يحقق سوى 4 و5 بالمائة من الهدف المسطر الذي حدد بـ25 بالمائة في آفاق 2025.

وأرجع غمري، سبب هذه النسبة الضئيلة، إلى احتكار الأسواق الأجنبية في مجال الحبوب.