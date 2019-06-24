مجمع الوقت الجديد: توحيد قناتي “دزاير نيوز” و”دزاير” بداية من الغد

قررت إدارة مجمع الوقت الجديد، توحيد قناتي “دزاير نيوز” الإخبارية و قناة “دزاير” العامة ضمن كيان إعلامي واحد.

وتنهي إدارة المجمع في بيان لها اليوم إلى الرأي العام الوطني، أنه سيتم اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 25جوان 2019،

على الساعة العاشرة صباحا، حيث يُعلم المجمع جميع مشاهدين أنه تقرّر، الإحتفاط بشعار “دزاير” في القناة الموحدة،

على أن يتم بث القناة الموحدة على الترددات الحالية لقناة “دزاير نيوز”، وذلك على التردّد التالي: القمر الصناعي: نايل سات

تردد 11958 – أفقي –، معدل الترميز: 27500.

وأشار المجمع في بيانه أنه وتجنبا لأي تأويل وقراءة خاطئة لقرار إدماج القناتين، فإن إدارة مجمع “الوقت الجديد”،

توضح أن الإجراء يندرج ضمن مساعي الإدارة والعمال لتقليص تكاليف وأعباء النشاط في مواجهة الصعوبات المالية التي تواجه المجمع.