مجمع “سونارام” يسجل صادرات بـ 200 مليون دولار في 2024

كشف الرئيس المدير العام للمجمع المنجمي الصناعي “سونارام”، بلقاسم سلطاني، أن المجمع سجل صادرات بـ 200 مليون دولار خلال سنة 2024، أغلبها صادرات الفوسفات بأكثر من 193 مليون دولار.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد سلطاني أنه خلال هذه السنة، تم تقريبا تحقيق كل الأهداف المسطرة من طرف المجمع وفروعه الـ12. لاسيما تلك المتعلقة بإطلاق عدة مشاريع كانت مبرمجة سابقا”، مضيفا أن “هذه الحصيلة الإيجابية المسجلة ترجع إلى. تنفيذ الاستراتيجية التي سطّرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهدف تقليص استيراد المواد المنجمية مع. تلبية حاجيات السوق الوطنية وتصدير الفائض من أجل رفع الصادرات خارج المحروقات”.

وأكد ذات المسؤول أنه يرتقب دخول مشاريع جديدة حيز الخدمة خلال السنة المقبلة 2025. من بينها مصنع إنتاج كربونات الكالسيوم الدقيقة بمنطقة “بونوارة” الواقعة ببلدية الخروب (قسنطينة). الذي سيسمح باستحداث عدة مناصب عمل مباشرة وتحسين جودة المنتجات الناجمة عن كربونات الكالسيوم.

وأوضح أن استراتيجية المجمع لسنة 2025 ترتكز على تطوير رأس المال البشري مع التركيز على استقطاب كفاءات مختصة. في جميع ميادين الاختصاص فضلا عن تكوين الإطارات والعمال لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في القطاع.

كما تعتمد هذه الاستراتيجية على فتح مناجم جديدة بالاعتماد على نتائج البرنامج المنجمي المتضمن 26 مشروعا للتنقيب. واستكشاف الموارد المعدنية الذي تم إطلاقه سنة 2021، وتم من خلاله استكشاف موارد معدنية ذات قيمة مضافة. لم يكن من المتوقع وجودها على غرار مادة “الفلسبار”، “الليثيوم” و”اليورانيوم”، إضافة إلى أنواع عديدة. من الأحجار النادرة وكذا موارد أخرى، حسب الرئيس المدير العام.

وبخصوص فتح المجال للشركات الأجنبية من أجل الاستثمار في القطاع المنجمي في الجزائر. كشف سلطاني عن تلقي عدة عروض استثمارية من شركات ذات جنسيات مختلفة صينية، ماليزية، بلجيكية وإندونيسية.

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