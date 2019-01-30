مجمع ڨلوبال ڨروب سيوظف 2500 إطار وعامل بباتنة

وقع مجمع ڨلوبال ڨروب عقد شراكة، مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومديرية التشغيل لولاية باتنة، لتوظيف 2500 عامل.

وحسب بيان المجمع، يأتي هذا من أجل تلبية عروض العمل لفائدة فروع المجمع في سنة 2019.

ويطمح مجمع ڨلوبال ڨوب للوصول إلى 10 آلاف منصب عمل آفاق 2020.

لذلك –يضيف البيان- يقوم اليوم بتقديم عروض عمل وبشكل نوعي للوكالات المحلية للتشغيل الواقعة في دائرة اختصاص ولاية باتنة.

وذلك لتوظيف ما يقارب 2500 عامل بين إطاراتٍ وعمالٍ مؤهلين وعمال تنفيذ، من تاريخ توقيع الاتفاقية إلى 31 ديسمبر 2019.