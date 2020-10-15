مجموعة مصنعي الأجهزة الإلكترونية الجزائرية تبحث سبل إنقاذ القطاع

كشفت مجموعة مصنعي الأجهزة الإلكترونية الجزائرية في بيان لها، عن لقاء خصص لدراسة الوضعية التي آل إليها القطاع مؤخرا.

وحسب ذات البيان، خصص اللقاء، لإيجاد حلول سريعة وفعالة لإنقاذ القطاع، الذي لم يتعافَ بعد من الآثار المترتبة عن عدة مشاكل ومعيقات واجهها قطاع الصناعة الإلكترونية طيلة سنة 2019.

بالإضلافة إلى حالة الإنسداد التي خلفتها جائحة كورونا، يضيف البيان.

وأشار البيان، إلى إن رؤية مجموعة المصنعين الجزائريين، تتماشى بشكل كامل مع إستراتيجية السلطات الهادفة إلى رفع مستوى التنافس.

وكذا تطوير صناعة إبداعية، خالقة للثروة وفرص الشغل لدعم الإقتصاد في بلادنا.