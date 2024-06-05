مجموعة Ooredoo تعيّن سونيتا بوتسا رئيساً تنفيذياً ل “Mena Digital Hub”

أعلنت مجموعة Ooredoo عن تعيين سونيتا بوتسا في منصب الرئيس التنفيذي لشركة مراكز البيانات الجديدة “Mena Digital Hub”. اعتباراً من 26 ماي 2024.

ومن المتوقّع أن تُحدث شركة مراكز البيانات المستقلّة “Mena Digital Hub” التي أنشأتها مجموعة Ooredooنقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية في المنطقة من خلال توفير خدمات التوصيل الشبكي المتطورة لككبار مزودي الخدمات السحابية والشركات.

تنضم سونيتا بوتسا إلى Mena Digital hubحاملة معها خبرات ومعارف واسعة في قطاعمراكز البيانات. وكانت قد شغلت سابقاً منصب المدير الأول لإدارة الاستحواذعلى مواقع مراكز البيانات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط. وأفريقيا (EMEA) في Microsoft.

وتعد سونيتا مختصة معتمدة في قطاع مراكز البيانات، وشغلت مناصب مهمة بما في ذلك المدير العام لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. (APAC) في شركة Lendlease؛ والرئيس التنفيذي لشركة SUPERNAP؛ ونائب الرئيس لدى شركة Ctex. أول مركز بيانات معتمد من المستوى الرابع في منطقة أمريكا اللاتينية.

وتم تكريم سونيتا بالعديد من الجوائز المرموقة، بما فيها جائزة. Women in Tech - Global Movement للقيادة العالمية لعام 2022، كما تم إدراجها مرتين في قائمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) لأكثر 50 مركزاً للبيانات وقادة السحابة نفوذاً من قبل BroadGroup (DataEconomy).

وبهذه المناسبة، قال عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: “يمثل تعيين سونيتا محطة مهمّة في رحلتنا الرامية إلى تحويل البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستكون خبرتها الواسعة وقيادتها الحكيمة من العوامل الأساسية في دفع عجلة نمو شركةMena Digital Hub وتعزيز التزامنا بالابتكار والتميز”.