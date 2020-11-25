مجمّع جيكا يصدر 41 ألف طن من الكلينكر نحو جمهورية الدومينيكان وهايتي

يقوم المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”، عبر فرعه شركة الإسمنت لحجار السود، بتصدير شحنة جديدة من مادة الكلينكر.

وحسب بيان للمجمع، فإن الشحنة تقدر بـ 41 ألف طن إنطلاقا من ميناء عنابة، نحو كل من جمهورية الدومينيكان وهايتي.

وأضاف البيان، أن مصنع الإسمنت لحجار السود “ولاية سكيكدة”صدّر 60 ألف طن من الكلينكر خلال سنة 2019، نحو كوت ديفوار.

وأشار إلى أن المصنع، دخل حيز الخدمة سنة 1973، ويتكون من خطي إنتاج بطاقة تعاقدية اجمالية تبلغ 900 ألف طن من الإسمنت. ويتوفر المصنع على عدة مقومات هامة تساعده على تطوير نشاطاته، أهمها وجود مخزون منجمي معتبر وذي نوعية يسهل إستغلاله.

وينخرط مجمع جيكا ضمن سياسة السلطات العمومية الرامية إلى ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وفي 2018، وهي السنة الأولى التي شرع في التصدير فيها، بلغ حجم مبيعات المجمع نحو الأسواق الخارجية 272.196 طنا من الإسمنت والكلينكر، ليرتفع بعدها إلى 519.051 طنا سنة 2019.

وخلال هاتين السنتين، تمكن المجمع من ولوج عدة أسواق داخل القارة الإفريقية، ويتعلق الأمر بكل من كوت ديفوار، وغامبيا، وغانا، وموريتانيا، والسنغال، والكاميرون، والبينين وغينيا.

ويضم مجمع جيكا 23 فرعا متخصصا في انتاج وتسويق الإسمنت والحصى والخرسانة الجاهزة للاستعمال، والتركيب والصيانة الصناعية، والمرافقة التقنية والتكوين.