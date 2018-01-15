  “مجنون” مهدّد بالحبس أبرم صفقات لشراء آلات متطورة بقيمة  2 مليار سنتيم

واجهت محكمة الدّار البيضاء، اليوم الإثنين مختلا عقليا يدعى “ع.ع” بجريمة إصدار شيك بدون رصيد راح ضحيّتها.

شركة “جيما تراد” بالعاصمة، التي تكبدت خسارة مالية قاربت 2 مليار سنتيم، وفق صفقة بيع ألات حديثة باستعمال شيكات مزوّرة.

وتبين من خلال المناقشة التي دارت بجلسة محاكمة المتهم وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، أن المتهم محل المتابعة، استغله شخص ينحدر من باتنة.

يدعى “شريف.ب” الذي أجرى معاملة تجارية محل الشركة الخاصة محلّ النّصب، وهذا من خلال سرقة دفتر شيكاته، واستغلاله بالإمضاء عليها.

كونه مختل عقليا، ليقوم بعدها بشراء آلات حديثة قيمتها المالية قدرت إجمالا بمليار و800 مليون سنتيم، لتتفاجأ الشركة.

أنها وقعت محل نصب بعدما وجدت رصيد المتهم “ع، عبد الحفيظ” بدون رصيد، فتمسكت بمتابعته قضائيا.

ووقف المتهم أمام هيئة المحكمة في حالة يرثى لها، ولم يستطع الرد على أسئلة القاضي، قبل أن يتدخل الدفاع ويؤكد أنّ موكله معاق ذهنيا.

مائة بالمائة، مذكرا أن الشيكات محل الشكوى لوحظ عليها توقيعات مختلفة، فكيف قبلتها الشركة.

المتعاقدة مع شخص المتهم غير المتابع قضائيا، والذي حقا أبرم صفقة شراء أجهزة وآلات من الشركة الضحية، ملتمسا بطلان إجراءات المتابعة.

وإحتياطيا تعيين خبير كون موكله لحظة ارتكابه الجرم لم يكن بكامل قواه العقلية والجسدية، أما دفاع الطرف المدني فالتمس تعويضا بقيمة الشيك.

وكيل الجمهورية التمس عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، في حين تقرّر النطق بالحكم الأسبوع المقبل.