مجهولون يخربون أنبوب الماء الرئيسي في قصر الشلالة بتيارت

أقدم محهولون على تخريب الانبوب الرئيسي الخاص بالماء الشروب بمدينة قصر الشلالة بتيارت مما خلق تذبذبا في عملية توزيع الماء.

وعلم من مصادر مسؤولة ان اشخاصا مجهولين قاموا ليلة اول أمس بعملية حفر قرب منطقة القديات ثم شرعوا في تحطبم الانبوب الرئيسي الذي ينقل الماء الشروب من منطقة الفرعة الى الخزان المائي الواقع قرب المقبرة القديمة مما خلق تذبذبا في الاحياء التي تتزود من هذا الخزان.

واضاف المصدر ان تقسيمبة الموارد المائية بقصر الشلالة سارعت في اصلاحه بمشاركة مصالح البلدية واستمر الاعوان في العمل الى ساعة متأخرة من الليل لاصلاحه مضيفا أن تقسيمبة الموارد المائية قد رفعت شكوى والتحقيق جار لمعرفة هوية الجناة.