مجهولون يعتدون على مسجد الإحسان بالوادي ويسرقون صندوق التبرعات

تعرّض مسجد الإحسان بحي القدد، على بعد أمتار من مقر ولاية الوادي، إلى عمليّة سطو وتخريب وتكسير النوافذ والشبابيك.

بالإضافة إلى تكسير صندوق التبرّعات المخصّص لجمع الزكاة وتبرعات المصلين .

واستنكر سكان الحي هذه التصرفات والإعتداء على بيوت الله عز وجل بهذه الطريقة المشينة.

واستدعى الأمر لتبليغ مصالح الأمن التي قامت بتحقيق ورفع البصمات لردع مثل هذه الظواهر.

للإشارة، تعدّ هذه العملية الثانية من نوعها خلال الـ 48 ساعة الأخيرة في عاصمة الولاية.

والتي باتت تدق ناقوس الخطر حولها.