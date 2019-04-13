مجهولون يقتلون رئيس نادي حلولة الساحلية فـــي ظــــروف غامضــــة بتيبـــــازة

الضحية عثر على جثته خلف حي سكني جديد

شقيق الضحية: «عبد الرحمن قُتل خنقا ونثق في تحقيقات مصالح الأمن»

اهتزت مدينة حطاطبة بولاية تيبازة، صباح أول أمس، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها المدعو «كحيلي عبد الرحمن» البالغ من العمر 53 سنة.

حيث عثر على جثة الضحية الذي اختفى منذ ليلة الجمعة وراء مساكن مشيدة حديثا وعليها أثار اعتداء، حسب ما أفاد به شقيقه في تصريح خص به «النهار»، التي تحدثت مع أفراد العائلة.

حيثيات مقتل «عبد الرحمن كحيلي» حسب ما يروي شقيقه، تعود إلى ليلة الخميس.

أين اختفى عبد الرحمن فجأة بعد أن تابع في أحد المقاهي بالحي شوطا من إحدى مباريات كرة القدم، والتي تعوّد رفقة أصدقائه وأبناء الحي مشاهدتها في المقهى المعتاد.

ذات المصدر، أكد أن عدم عودة شقيقه إلى المنزل جعله رفقة أصدقائه يطلقون حملة واسعة للبحث عنه في الحي، خاصة وأن هاتفه كان خارج مجال التغطية.

حيث لم يظهر أي أثر للضحية إلى غاية صباح الخميس في حدود الساعة التاسعة صباحا، أين تلقى شقيق عبد الرحمن مكالمة هاتفية من أحد معارفه.

يبلغه فيها أن جثة شقيقه مرمية وراء مساكن جديدة لم يتم ترحيل قاطنيها بقرية حلولة الساحلية إليها بعد.

شقيق عبد الرحمن: «هكذا وجــدت جثــة شقيقــي.. وأشك أنه قُتل خنقا»

أكد شقيق الضحية «عبد الرحمن كحيلي» أنه الوحيد الذي شاهد جثة شقيقه من سكان قرية حلولة الساحلية، وأكد أنه وجد أثار تعرضه للخنق.

حيث أفاد أن عينا الضحية كانتا قدر خرجتا عن مكانهما ما يرجح فرضيته، في الوقت الذي تم نقل جثة الضحية من قبل مصالح الحماية المدنية لمستشفى القليعة.

بغية إخضاعها للتشريح الطبي، أين فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية لفك لغز جريمة قتل عبد الرحمن .

الذي أكدت كله الشهادات أنه شخص محبوب وسط سكان الحي ولا يملك أي عداوة مع أي شخص كان.