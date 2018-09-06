مجهولون يقتلون مغتربا من عنابة رميا بالرصاص في محل تجاري بمرسيليا

عودة مسلسل اغتيال الجزائريين المغتربين في فرنسا

لقي، ليلة أول أمس، رعية جزائري مصرعه في حادثة إطلاق نار بإحدى المحلات التجارية بمدينة مرسيليا الفرنسية، حيث ذكرت عائلة الضحية المدعو «سناني كمال» لـ«النهار» أنه يبلغ من العمر 54 سنة، ويتواجد بالأراضي الفرنسية منذ سنة 1991.

وقد تلقوا فاجعة مقتله رميا بالرصاص في إحدى المحلات التجارية بمرسيليا، لأسباب مازالت قيد التحقيق من طرف السلطات الأمنية الفرنسية المختصة إقليميا.

وتنقلت، أمس، النهار إلى مقر سكنه بولاية عنابة المتواجدة على مستوى حي ديدوش مراد الشعبي المعروف بـ«لاريروز»، أين أوضح بعض أقاربه أنه تم تحويل جثته للتشريح.

في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة المتعلقة بمجريات التحقيق في قضية مقتله رميا بالرصاص على مستوى الرأس والصدر.

فيما سيتم تحويل جثته مباشرة إلى أرض الوطن لاستكمال إجراءات الدفن من طرف عائلته، خاصة أنه غير متزوج.

في حين سيتنقل، صباح اليوم، بعض أقاربه لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بوثائقه الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية الفرنسية المختصة إقليميا قد فتحت تحقيقات معمقة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجريمة.