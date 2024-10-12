مجيد بوطمين: “مازة أثبت أنه قامة كروية وأنصحه بعدم مغادرة هيرتا برلين”

نوّه الإعلامي الجزائري، مجيد بوطمين، بالقدرات الفنية الرائعة التي يتميز بها الوافد الجديد على التشكيلة الوطنية، إبراهيم مازة.

وأوضح بوطمين، في تصريحات خص بها “النهار” اليوم السبت، بأن لاعب هيرتا برلين الألماني، أثبت بأنه قامة كروية كبيرة، بعد التمريرة المفتاحية، الساحرة التي قدمها لدى مشاركته بديلا أمام الطوغو.

وأضاف ذات المتحدث مُشيدا بصاحب الـ 18 ربيعا: “مازة سيفيد كثيرا المنتخب الوطني، ونحن سعداء بانضمامه. هو خلوق وكفاءة فنية وهذا ما يجب أن يتوفر في لاعبينا”.

كما توقّع بوطمين، أن يكون مازة، موهبة كبيرة في الكرة الجزائرية. ناصحا إياه بعدم تغيير الأجواء في الوقت الحالي، من أجل تفادي خسارة مكانته في المنتخب. على غرار ما حدث مع قرينه بدر الدين بوعناني.

وعن اهتمامات الأندية الانجليزية، بمازة، رد ذات المتحدث: “يملك بنية مورفولوجية وفنيات تتلاءم مع البريميرليغ. وبهذه المواصفات ليس غريبا أن يكون مطمعا للأندية الانجليزية.

قبل أن يستدرك الإعلامي بوطمين: “شخصيا أفضل أن يسير رويدا رويدا، وأن يكسب الكثير من المباريات، أفضل من الرحيل والبقاء احتياطيا، مثلما حدث مع بوعناني”.

وختم ذات المتحدث: “شاهدنا بوعناني، كيف عانى في نادي نيس. وتسبب ذلك في إبعاده من المنتخب، وهذا ينطبق على مازة، بالرغم من أنني أتوقع أن يكون له (يقصد بوعناني) هو الآخر، شأن كبير”.