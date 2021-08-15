محافظ الغابات لتيزي وزو: الحرائق أتلفت أكثر من 25 ألف هكتار.. وفرق خاصة لإحصاء الخسائر

قال ولد محمد يوسف محافظ الغابات لولاية تيزي وزو، أن كل الحرائق التي اندلعت بالولاية تم إخمادها، فيما بقيت 7 حرائق مسيطر عليها تماما.

وأضاف ذات المتحدث، لتلفزون النهار، أنه تم البارحة إخماد 14 حريق وبقيت 7 مسيطر عليها . مشيرا إلى أن الخسائر الأولية للحرائق بلغت أكثر من 25 ألف هكتار من الأراضي الغابية. حيث تم تنصيب لجان عبر الدوائر والبلديات المتضررة تضم كل القطاعات المعنية. بالإضتافة إلى تجنيد فرق لإحصاء كل البنايات وفرق لإحصاء مخلفات الخسائر الفلاحية وفرق في الغابات من أجل إحصاء الثروة الغابية والحيوانية البرية

وأوضح في ذات السياق، أن النتائج النهائية والأخيرة لخسائر الحرائق ستقدم من قبل الوكالة الفضائية التي قامت بمسح شامل. والأماكن الأكثر تضررا هي بني دوالة الأربعاء ناثأيراثن وإيفرحونن.

وكشف في ذات السياق، أنه تم إعداد مخطط إستعجالي طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والفلاحة. وتم تسليمه إلى السلطات المعنية في انتظار الضوء الاخضر والتمويل لمباشرة تعويض كل المتضررين من الحرائق.