محاكمة ابن تبون وسائق هامل و”البوشي” هذا الأسبوع

انتهت التحقيقات في قضية الامتيازات المتهم فيها رجل الأعمال كمال شيخي المعروف باسم “البوشي”.

وحسب مصادر مطلعة، فإن القضية التي تورط فيها أيضا نجل الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون قد تمت برمجتها للمحاكمة هذا الأسبوع.

ويوجد في ملف هذه القضية كل من وكيل الجمهورية السابق بمحكمة بودواو ومساعده، إلى جانب سائق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل ونجل الوزير الاسبق ناصر مهل.

وكان ملف القضية قد تمت إحالته للمحاكمة، بعد أن جرى في 18 سبتمبر رفض استئناف تقدمت به النيابة في أمر الإحالة.

وسيمثل في القضية سائق المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغاني الهامل ، وابن الوزير الأول الاسبق عبد المجيد تبون، والرئيس السابق لبلدية بن عكنون، كمتهمين.

كما توبع في القضية نجل الوزير الأسبق مهل ووكيل جمهورية سابق بمحكمة بودواو المدعو “مسلم” ومساعده المدعو “الصادق”، إلى جانب المتهم الرئيسي كمال “البوشي”.