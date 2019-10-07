محاكمة الجمركي الذي يصور المسؤولين ويرسل صورهم لمواقع خارجية 

مثل اليوم الاثنين الجمركي “م.أ.ن” العامل بمطار هواري بومدين، أمام محكمة الدار البيضاء، والمتهم في قضية تصوير مسؤولين وعائلاتهم عند خروجهم من المطار.

و ارسال الصور باستعمال هاتفه النقال من نوع OPPO الى مواقع متوطنة في فرنسا و معروفة بنشاطها التحريضي و العدائي لابتزاز المسؤولين.

و قد وجهت تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص للجمركي الذي اعترف طيلة مراحل سماعة بكل الافعال المنسوبة اليه مبررا ذلك بجهله للعواقب المترتبة عن ذلك.

خاصة و انه كان يقوم بترصد المسؤولين و كبار الشخصيات ليقوم بتصويرهم اثناء فترة عمله مرتديا لباسه الرسمي و ارسال الصور في لحظة التقاطها الى مواقع الكترونية اجنبية .

و امام كل الادلة التقنية لم يجد الجمركي من وسيلة لللدفاع عن نفسه سوى الاعتراف وطلب العفو .

يذكر أن محكمة الدار البيضاء قد راسلت المديرية العامة للجمارك لاخطارها بالمتابعة القضائية و الوقائع الخطيرة التي توبع فيها الجمركي