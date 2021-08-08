محاكمة الجنرال المتقاعد علي غديري يوم 22 سبتمبر

يمثل المتهم الموقوف اللواء السابق علي غديري، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء، يوم 22 سبتمبر المقبل، وهو الملف الذي بقي قيد التحقيق لأكثر من سنتين منذ توقيف المتهم.

وجاء برمجة ملف اللواء المتقاعد، على هيئة محكمة الجنايات الابتدائية للمحاكمة، بتهم تتعلق بجناية المشاركة في إحباط معنويات الجيش، قصد الإضرار به، بعدما أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر شهر جوان الفارط القضية، مع رفض طلبات الإفراج عن المتهم والإبقاء على التهم المتابع بها على أساس جناية لرفض إعادة تكييف الوقائع عل أساس جنحة حسب طلبات هيئة الدفاع.

ويذكر ان الجنرال المتقاعد علي غديري أودع الحبس المؤقت، يوم 13 جوان 2019، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، بعد متابعته بتهمة المساس بالروح المعنوية للجيش قصد الإضرار به، ليتم إعادة تكييف الوقائع إلى جناية المشاركة في إحباط الروح المعنوية للجيش.