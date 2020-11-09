محاكمة الخليفة تكشف.. هكذا تم التلاعب بأموال عمومية في بنك مفلس

تتواصل مجريات محاكمة رجل الأعمال وصاحب مجمع الخليفة المنهار عبد المومن خليفة بمجلس قضاء البلدية لليوم الثاني على التوالي أين واصلت النيابة استجواب المتهمين في القضية.

المتهم فوداد عدة المدير السابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان

النيابة: هناك طرق احتيالية لكي تضمن رجوع الاموال إليك في الخارج

المتهم: حولت أموالي من بنك فرنسي الى بنك الخليفة في فرنسا هذا واش درت

النيابة : أنت رهنت أموالا بقيمة 5 ملاير لصالح شركدة اسبانية لتربية الأنعام ماهو المقابل التحقيق.

النيابة: لما كنت تمارس مهامك الرسمية في الشرطة كذلك اثناء تفتيش منزلك تم العثور على عدة عقود لكراء فيلا يحملون نفس التواريخ باسماء مختلفة واحدة لك وواحدة لوالدك

المتهم: بالنسبة للوثيقة الممضية وجدها شرطي ومنحني إياها لان الثانوية كانت بالقرب منا والشرطي رفع تقرير وقال أنه وجد هذه الوثيقة مرمية.

المتهم: بخصوص العقود أنا كنت عايش برا لذلك كان والدي يقوم بعملية إمضاء مؤقتة لما أدخل أضع الإمضاء الرسمي

النيابة: هل تحصلت على امتيازات عمليات مع بنك الخليقة وهل عندك بطاقة نقل مجاني كذلك ابنك كان يعمل في حافلات الخليقة وابنتك كذلك

النيابة: هناك أيضا ثلاث طلبات موجهة لرؤساء البلديات من أجل الاستفادة من قطع ارضية لك و لابنك.

المتهم : هذه الرسائل كانت كلها عندي ولم تخرج من مكتبي وبخصوص عمل أبنائي لدى الخليفة اؤكد أنهم قاموا بمسابقة توظيف ونجحوا

المتهم ايغيل علي مزياني مسير في فريق حسين داي في ذلك الوقت التهم الموجهة تكوين جمعية اشرار والسرقة

القاضي: كنت تتوسط لمؤسسات عمومية ليضعوا أموالهم اموالهم في بنك الخليفة

المتهم: كنت مسير في فريق حسين داي من ضمن واجباتي اني أتصل بشركات لتمويل الفريق.

المتهم: مجمع الخليقة من الشركات التي اتصلت بيها او اول مرة التقيت مع الخليفة لم أكن أعرفه.

المتهم: وأثناء حديثي مع عبد المومن اكتشفت انه من محبي فريق حسين داي وبالتالي طلبت منو يدعمنا هو وافق وقال لي كون ملف من اجل النضر في الطلب

القاضي : نصر حسين داي استفاد من دعم الخليفة سنة 2000 و2001 بنسبة مشاركة حوالي 3ملايير سنتيم سنويا

القاضي: هل عندك علاقات مع البنك أو هل لديك بطاقة تستخرج بها الاموال بدون رصيد

المتهم: عندي علاقات تجارية مع الخليفة وليس هناك أي شيئ اسمه استخراج الأموال بدون رصيد

النيابة: فيما يخص الدواوين والمؤسسات هناك فريق يتكفل بتقديم اغراءات لإيداع اموالهم في البنك وأنت تردد بزاف اسمك في هذا الملف

المتهم :لا أنكر ماتقوله لكن لم يكن هذا هو المقصود

النيابة: هل تعرف رؤساء نوادي الكرة في الجزائر وهل سيق في يوم من الأيام وساهمت كمستشار رياضي لدعم هذه الفرق

المتهم : لايمكنني التدخل في هذه الامور

النيابة: هناك احتفال تم تنظيمه بفرنسا شهر جوان 2001 وتم إمصاء عقد عقد لتدعيم اولمبيك مرسيليا

المتهم : أنا كنت مدعو و اغلبية رؤساء الأندية أيضا والنقل كان مجانا والإقامة كذلك لمدة يوم واحد

المتهم سدراتي مسعود ظابط سامي في الجيش

القاضية : هل استفدت من مزايا من بنك الخليفة

المتهم : لم أستفد من شيء بصفتي ضابط سامي في الجيش كنت محتاج لقرض بنكي من أجل اعادة ترميم المنزل العائلي.

المتهم: عبد المومن خليفة كان مقرب مني وطلبت منه طلبت قرض بنكي بعدما كونت ملف او وأخذت قرض بقيمة بقيمة 450 مليون سنتيم وأرجعت منه ماقيمته 300 مليون سنتيم.

القاضي : حدثنا عن 144 مليون سنتيم وعن سيارة فولسفاقن

المتهم : السيارة سلفهالي مومن لان زوجتي أخت زوجته وهذا في اطار عائلي انا لا أعرف حتى طائرات الخليفة ولم أركبها أو سافرت فيها.