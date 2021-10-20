محاكمة اللواء عبد الغني هامل وعائلته اليوم

من المقرر أن يباشر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، برئاسة عياد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، في محاكمة المتهم عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني، وأفراد عائلته ويتعلق الأمر بزوجته عناني سليمة، وأبنائها” مراد ، أميار، شاهيناز “

ويتابع اللواء السابق وعائلته قي قضية فساد تتعلق بالحصول على ممتلكات عقارية ومنقولة عبر مختلف ولايات الوطن. أبرزها تيبازة، وهران، سطيف ، تلمسان، الجزائر العاصمة.

وتأتي برمجة القضية امام المجلس القضائي، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. في الأحكام القضائية التي أصدرتها هيئة المجلس والتي تراوحت ما بين 12 سنة سجنا و البراءة. حيث كانت أقصى عقوبة في حق المتهم عبد الغني الهامل، مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة للمتهم وعائلته.

وسيواجه المعنيون تهما تتعلق بتبييض الأموال، الثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وتحريض موظفين عموميين للحصول على منافع غير مستحقة.

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