محاكمة المتهمين بسحل وقتل الشهيد جمال بن اسماعيل في 19 جويلية

من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء لأول مرة قضية حرق وقتل والتنكيل بجثة جمال بن اسماعيل. بمنطقة الاربعاء نايت ايراثن بولاية تيزي وزو. لمحاكمة المتهمين الموقوفين أمام تشكيلة قضائية تضم ثلاث قضاة وأربع محلفين قضاة شعبيين.

وحسب ما أفادته مصادر النهار فإن القضية برمجت بتاريخ 19 جويلية المقبل. لتعقد محاكمة علنية في جلسة خاصة، ضمن الجدول التكميلي الاستثنائي. الذي ضم هذه القضية فقط، التي تم احالتها مؤخرا من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة.

ومن المقرر أن يمثل أمام هيئة المحكمة حوالي 300 متهما منهم من يتواجد بالمؤسسة العقابية بالقليعة. لمواجهة تهما ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية. تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص.

وكذا تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.

كما تمت متابعتهم بجناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني. وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها إرتكاب الجنايات. وجناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر. وكذا جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية. جناية الإنخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها. وجناية التعذيب والتحريض عليه، جنحة التجمهر المسلح. وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها.

وكذا جنحة تخريب ملك الغير، جنحة تمييز وخطاب الكراهية. وجنحة تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة. والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن.

والجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد قد أمر بايداع 99 متهما ثبت ضلوعه في القضية.

ياسمينة دهيمي